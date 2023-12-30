Экс-игрок «Ливерпуля» Фирмино может вернуться в чемпионат Англии

Бывший нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, в нынешнем сезоне выступающий за саудовский «Аль-Ахли», может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги в ближайшее трансферное окно. Об этом информирует Daily Mail.

По информации источника, 32-летний бразилец не смог адаптироваться к чемпионату Саудовской Аравии, а также к укладу жизни в этой стране. Подчёркивается, что несколько клубов из чемпионата Англии заинтересованы в том, чтобы Фирмино перешёл к ним. Также сообщается об интересе со стороны турецких клубов.

Напомним, Фирмино перешёл в «Аль-Ахли» минувшим летом. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 10 млн.