Тренер «Химок» по физподготовке: пиво после матчей — это нормально

Итальянский тренер «Химок» по физической подготовке Серджио Джовани поделился мнением на тему употребления пива футболистами.

«Пиво после матчей — это нормально. Вопрос в количестве. Конечно, если выпить литр пива, это не очень хорошо. Но в этой жизни вредно всё, что употребляется в неограниченных количествах. Даже если разом выпить два литра воды — это плохо

Если вам нравится пиво, нет проблем. Но лучше выпить один стакан, а не один литр. Всё хорошо в меру. То же самое касается вина. Один бокал красного вина после игры не приведёт к тому, что футболист будет играть плохо. Я считаю, что игрокам нельзя запрещать всё. С ними нужно разговаривать и объяснять — что произойдет, если они будут совершать те или иные действия. Дальше они уже сами примут решение", — приводит слова Джовани «Матч ТВ».