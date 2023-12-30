Тренер «Химок»: разница между игроками РПЛ и Первой лиги — 10 метров

Итальянский тренер «Химок» по физической подготовке Серджио Джовани оценил разницу в уровне футболистов Российской Премьер-Лиги и Мелбет Первой лиги.

«Разница между игроками РПЛ и Первой лиги — 10 метров. Футболист топ-лиги опережает оппонента, играющего уровнем ниже, за счёт скорости принятия решений и лучшего исполнения технических элементов.

В Первой лиге больше единоборств, они более жёсткие. Но при этом в игре значительно больше пауз, чем в РПЛ. Интенсивность работы футболистов ниже, я вижу это по данным GPS, которые постоянно контролирую", — приводит слова Джовани «Матч ТВ».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Химки» выбыли из РПЛ. Они завершили сезон-2023/2024 на предпоследнем, 15-м месте. В данный момент подмосковная команда находится на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги.