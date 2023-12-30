Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00
Комментарии

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Дэвид Кут. Игра начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 18 матчей в АПЛ «Манчестер Сити» набрал 37 очков и занимает четвёртое место. В свою очередь, после 19 туров чемпионата Англии «Шеффилд» заработал девять очков и расположился на 20-й строчке.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 3-го тура английской Премьер-лиги, который состоялся 27 августа. В той встрече «горожане» одержали победу со счётом 2:1.

Турнирная таблица чемпионата Англии
Материалы по теме
«Джек не может с этим смириться». Тренер «Сити» Гвардиола — об ограблении дома Грилиша
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android