«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Дэвид Кут. Игра начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

После 18 матчей в АПЛ «Манчестер Сити» набрал 37 очков и занимает четвёртое место. В свою очередь, после 19 туров чемпионата Англии «Шеффилд» заработал девять очков и расположился на 20-й строчке.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 3-го тура английской Премьер-лиги, который состоялся 27 августа. В той встрече «горожане» одержали победу со счётом 2:1.