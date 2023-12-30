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«Лутон Таун» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30 мск

«Лутон Таун» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30 мск
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Сегодня, 30 декабря, состоится матч 20-го тура английской Премьер-Лиги между командой «Лутон Таун» и лондонским «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Лутон Таун
Лутон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге нынешнего сезона АПЛ «Челси» одержал разгромную победу над «Лутоном» — 3:0. В той игре в составе лондонцев дубль оформил английский нападающий Рахим Стерлинг. Ещё один гол на счету сенегальского форварда Николаса Джексона.

В данный момент «Лутон Таун» находится на 18-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 15 очков в 18 проведённых матчах. «Челси» располагается на 10-й позиции. Команда завоевала 25 очков после 19 встреч.

Турнирная таблица АПЛ
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