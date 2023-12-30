Итальянский тренер «Химок» объяснил, почему у Миранчука не складывается карьера

Итальянский тренер «Химок» по физической подготовке Серджио Джовани рассказал, почему у российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука не получается построить хорошую карьеру в Италии.

«В Италии невероятное внимание фанатов и давление со стороны прессы. Когда я работал в команде из Серии В, на презентацию нового игрока могли прийти восемь тысяч болельщиков. Если футболист провёл плохой матч, а потом его увидели в кофейне, в газетах могли начать писать, что он был пьян. Давление невероятное. В России такого нет.

Здесь большие города, ты можешь пойти куда угодно, за тобой никто не следит. В Италии тебе не скрыться. Там четыре газеты, которые пишут только о спорте каждый день! 50 страниц, 45 из которых — про футбол. Ежедневно! Если футболист вышел на поле с левой ноги, а не с правой, как он делает это обычно, журналисты начнут писать: «Что происходит? Почему он вышел на поле с левой ноги?» Команда выиграла пять матчей подряд, а потом сыграла вничью? В газетах пишут: «Кризис!», — приводит слова Джовани «Матч ТВ».