РПЛ представила топ-5 лучших бомбардиров 2023 года

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала список из пяти лучших бомбардиров календарного года, подходящего к концу.

Его возглавили нападающие Джон Кордоба («Краснодар») и Фёдор Чалов (ЦСКА). Тройку лидеров замкнул колумбиец Матео Кассьерра («Зенит»). Четвёртую и пятую позиции разделили форварды Константин Тюкавин («Динамо» Москва) и Артём Дзюба («Локомотив»). В этот список попали одни нападающие.

Топ-5 лучших бомбардиров РПЛ в 2023 году:

1-2. Джон Кордоба («Краснодар») — 17 забитых мячей.

1-2. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 17 забитых мячей.

3. Матео Кассьерра («Зенит») — 16 забитых мячей.

4-5. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — 12 забитых мячей.

4-5. Артём Дзюба («Локомотив») — 12 забитых мячей.