Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ представила топ-5 лучших бомбардиров 2023 года

РПЛ представила топ-5 лучших бомбардиров 2023 года
Комментарии

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала список из пяти лучших бомбардиров календарного года, подходящего к концу.

Его возглавили нападающие Джон Кордоба («Краснодар») и Фёдор Чалов (ЦСКА). Тройку лидеров замкнул колумбиец Матео Кассьерра («Зенит»). Четвёртую и пятую позиции разделили форварды Константин Тюкавин («Динамо» Москва) и Артём Дзюба («Локомотив»). В этот список попали одни нападающие.

Топ-5 лучших бомбардиров РПЛ в 2023 году:

1-2. Джон Кордоба («Краснодар») — 17 забитых мячей.

1-2. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 17 забитых мячей.

3. Матео Кассьерра («Зенит») — 16 забитых мячей.

4-5. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — 12 забитых мячей.

4-5. Артём Дзюба («Локомотив») — 12 забитых мячей.

Материалы по теме
10 главных цитат 2023-го в российском футболе
Рейтинг
10 главных цитат 2023-го в российском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android