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Фёдор Чалов поставил оценку ЦСКА за 2023 год

Фёдор Чалов поставил оценку ЦСКА за 2023 год
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов оценил 2023 год в исполнении команды.

«В этом году выиграли Кубок — неплохо. Поставил бы нам всем за 2023 год — 7 из 10. Всё-таки была возможность ещё выиграть Суперкубок, сейчас в чемпионате было тоже непростое начало, поэтому так», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России 11 июня 2023 года, одолев «Краснодар» в Суперфинале — 1:1 (пен. 6:5). 15 июля московские армейцы уступили санкт-петербургскому «Зениту» в матче за Суперкубок России — 0:0 (пен. 4:5).

По итогам прошедшей части сезона-2023/2024 ЦСКА находится на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 28 очков после 18 матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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