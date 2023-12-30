«Лутон Таун» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ

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Сегодня, 30 декабря, состоится матч 20-го тура английской Премьер-Лиги между командой «Лутон Таун» и лондонским «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Лутон Таун»: Камински, Менжи, Ошо, Белл, Каборе, Даути, Локонга, Баркли, Таунсенд, Браун, Адебайо.

«Челси»: Петрович, Дисаси, Силва, Гюсто, Колвилл, Кайседо, Галлахер, Мадуэке, Палмер, Джексон, Броя.

В данный момент «Лутон Таун» находится на 18-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 15 очков в 18 матчах. «Челси» располагается на 10-й позиции. Команда набрала 25 очков за 19 встреч.