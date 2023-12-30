«Не лучший футбольный год». Соболев подвёл личные итоги 2023 года

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев дал оценку собственным выступлениям в 2023 году, приведя свои статистические данные.

«2023 — не самый лучший футбольный год. Уверен, Новый год будет лучше! Всех с наступающим!», — написал Соболев в социальной сети.

Публикацию можно посмотреть в телеграм-канале Александра Соболева.

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период 26-летний футболист принял участие в 123 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент расположился на пятой строчке.