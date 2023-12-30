Нигматуллин: матчи в снегу — событие, которое особо запомнилось в футболе в 2023 году

Бывший голкипер московских «Спартака» и ЦСКА Руслан Нигматуллин назвал событие российского футбола, которое ему особо запомнилось.

«Событие, которое особо запомнилось в футболе в 2023 — это концовка чемпионата, когда играли в снегу. Это было очень необычно. Всё это напомнило матч ЦСКА — «Спартак», который состоялся 21 год назад. Тогда играли примерно в таких же условиях», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, помимо «Спартака» и ЦСКА, Руслан Нигматуллин также успел поиграть за такие команды, как «КАМАЗ» из Набережных Челнов, московский «Локомотив», итальянские «Верона» и «Салернитана», грозненский «Терек», СКА из Ростова-на-Дону и израильский «Маккаби Ахи».