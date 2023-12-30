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«Динамо» выпустило новогодний клип с кавером на песню из «Иронии судьбы»

«Динамо» выпустило новогодний клип с кавером на песню из «Иронии судьбы»
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Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала новогодний клип. Он является кавером на легендарную песню из советского фильма 1975 года «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

В съёмках приняли участие главный тренер команды Марцел Личка, нападающие Фёдор Смолов и Константин Тюкавин, вратарь Антон Шунин и многие другие футболисты. В этом клипе «Динамо» также потроллило своих основных соперников: санкт-петербургский «Зенит», московские «Локомотив», ЦСКА и «Спартак».

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Динамо» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка за 18 проведённых матчей.

Турнирная таблица РПЛ

Свой ближайший матч в РПЛ бело-голубые проведут с «Локомотивом» в начале марта 2024 года.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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