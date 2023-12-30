«Динамо» выпустило новогодний клип с кавером на песню из «Иронии судьбы»

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала новогодний клип. Он является кавером на легендарную песню из советского фильма 1975 года «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

В съёмках приняли участие главный тренер команды Марцел Личка, нападающие Фёдор Смолов и Константин Тюкавин, вратарь Антон Шунин и многие другие футболисты. В этом клипе «Динамо» также потроллило своих основных соперников: санкт-петербургский «Зенит», московские «Локомотив», ЦСКА и «Спартак».

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Динамо» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка за 18 проведённых матчей.

Свой ближайший матч в РПЛ бело-голубые проведут с «Локомотивом» в начале марта 2024 года.