Хойлунд сделал совместную фотографию с легендой «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд сфотографировался с бывшим вратарём «красных дьяволов» Эдвином ван дер Саром.

«Рад познакомиться», — написал ван дер Сар в своей социальной сети.

Фото: Социальные сети Эдвина ван дер Сара

Нидерландский вратарь выступал за «Манчестер Юнайтед» в период c 2005 по 2011 год. За этот период ван дер Сар принял участие в 266 матчах во всех турнирах, 135 из которых он отыграл на ноль. В составе «красных дьяволов» 53-летний футболист четыре раза становился чемпионом английской Премьер-лиги, дважды выигрывал Кубок Англии, четырежды завоёвывал Суперкубок Англии, а также одержал одну победу в Лиге чемпионов.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» минувшим летом. За этот период он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами.