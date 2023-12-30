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«Лутон Таун» — «Челси»: гости открыли счёт на 12-й минуте

«Лутон Таун» — «Челси»: гости открыли счёт на 12-й минуте
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В эти минуты проходит матч 20-го тура английской Премьер-Лиги между командой «Лутон Таун» и лондонским «Челси». Встреча проводится на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Лутон Таун
Лутон
2-й тайм
0 : 2
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 12'     0:2 Мадуэке – 37'    

На 12-й минуте матча полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Лондонцы убежали в контратаку, Николас Джексон прорвался по левому флангу и пробил с острого угла — вратарь среагировал, отразив удар ногой. Исса Каборе забрал подбор, но выкатил мяч Палмеру, который продвинулся вперёд и уложил его в дальний угол ворот.

Права на видео принадлежат PREMIER LEAGUE

«Лутон Таун» находится на 18-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 15 очков в 18 матчах. «Челси» располагается на 10-й позиции. У команды 25 очков за 19 встреч.

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