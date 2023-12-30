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Беллингем подразнил Рюдигера во время тренировки «Реала»

Беллингем подразнил Рюдигера во время тренировки «Реала»
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем решил подразнить защитника «сливочных» Антонио Рюдигера после того, как забил из-под него гол на тренировке «Королевского клуба».

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»:

Напомним, в нынешнем сезоне английский полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение англичанина с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Рюдигер выступает за «сливочных» c лета 2022 года. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал один ассист.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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