Корниленко: «Краснодар» заслуженно на первом месте. На «Зенит» всё навалилось

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением на тему интриги в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги.

«Я с большим уважением отношусь к «Краснодару» и к тому, что делает Сергей Галицкий. Они заслуженно находятся на первом месте. Мы понимаем, что в этом сезоне есть проблемы у «Зенита». Всё навалилось. Думаю, борьба за золото будет вестись до последнего тура», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков.