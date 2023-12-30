Модрич: продление контракта с Анчелотти — мудрое решение со стороны руководства «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал новость о продлении «сливочными» контракта с главным тренером «Королевского клуба» Карло Анчелотти.

«Продление контракта с Анчелотти — важное событие, в раздевалке все довольны данной новостью. Это решение является очень мудрым со стороны клуба. То, что Карло делал в клубе, делает и сделает в будущем, это очень значимо. Анчелотти любим всеми в раздевалке. Для нас всех прекрасная новость, что он останется в клубе до 2026 года», — приводит слова Модрича AS.

Напомним, вчера, 29 декабря, мадридский клуб официально объявил о пролонгации трудового соглашения с Анчелотти до 2026 года.

Итальянский специалист возглавил «Реал» летом 2021 года. За этот период мадридский клуб под руководством Анчелотти выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок Испании.

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