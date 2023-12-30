«Балтика» объявила об уходе 24-летнего полузащитника в «Акрон»

Пресс-служба калининградской «Балтика» сообщила о переходе 24-летнего полузащитника Артура Галояна в тольяттинский «Акрон».

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Акрон» достигнута договорённость о трансфере Артура Галояна. Клуб из Тольятти выкупает права на футболиста. Галоян стал балтийцем этим летом. За первую часть сезона принял участие в 23 встречах, в которых отметился двумя результативными баллами. Мы благодарим Артура за работу и желаем удачи в дальнейшем продолжении карьеры», — говорится в сообщении на официальном сайте «Балтики».

Ранее Артур Галоян выступал за такие команды, как московский «Велес», владикавказская «Алания» и московское «Торпедо». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1 млн.