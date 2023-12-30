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Палмер — лучший бомбардир «Челси» в АПЛ на данный момент

Палмер — лучший бомбардир «Челси» в АПЛ на данный момент
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил дубль в ворота «Лутон Таун» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, 21-летний хавбек на данный момент является лучшим бомбардиром лондонского клуба в чемпионате с показателем в восемь голов. Он обогнал по данному показателю сенегальского нападающего Николаса Джексона (7).

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в пocледний день летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее об игре Палмера комплиментарно высказался главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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