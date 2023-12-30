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«Лутон Таун» — «Челси»: Баркли отыграл один мяч

«Лутон Таун» — «Челси»: Баркли отыграл один мяч
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Сегодня, 30 декабря, проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги между командой «Лутон Таун» и лондонским «Челси». Команды играют на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
2 : 3
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 12'     0:2 Мадуэке – 37'     0:3 Палмер – 70'     1:3 Баркли – 80'     2:3 Адебайо – 87'    

На 12-й минуте матча полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 37-й минуте Нони Мадуэке с передачи Палмера увеличил преимущество гостей. Мадуэке с правого фланга ворвался в штрафную, накрутил двоих соперников и хлёстко пробил под перекладину. Голкипер не дотянулся. Во втором тайме, на 70-й минуте, Коул Палмер оформил дубль, сделав счёт разгромным. В концовке, на 80-й минуте, Росс Баркли отыграл один мяч — 3:1.

«Лутон Таун» находится на 18-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 15 очков в 18 матчах. «Челси» располагается на 10-й позиции. Команда набрала 25 очков за 19 встреч.

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