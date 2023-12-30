«Лутон Таун» — «Челси»: Баркли отыграл один мяч

Сегодня, 30 декабря, проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги между командой «Лутон Таун» и лондонским «Челси». Команды играют на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 12-й минуте матча полузащитник «Челси» Коул Палмер открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 37-й минуте Нони Мадуэке с передачи Палмера увеличил преимущество гостей. Мадуэке с правого фланга ворвался в штрафную, накрутил двоих соперников и хлёстко пробил под перекладину. Голкипер не дотянулся. Во втором тайме, на 70-й минуте, Коул Палмер оформил дубль, сделав счёт разгромным. В концовке, на 80-й минуте, Росс Баркли отыграл один мяч — 3:1.

«Лутон Таун» находится на 18-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 15 очков в 18 матчах. «Челси» располагается на 10-й позиции. Команда набрала 25 очков за 19 встреч.