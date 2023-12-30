Сергей Силкин: 2023 год получился никаким для нашего футбола

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин заявил, что 2023 год стал для российского футбола плохим.

«2023 год получился никаким для нашего футбола, потому что мы отстранены от стыковых игр. Чемпионат закончится только весной, поэтому весной скажем, что у нас получилось, а что нет», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками. Далее располагаются санкт-петербургский «Зенит» (36), а также московские «Динамо» (32), «Локомотив» (31) и «Спартак» (31).

В нынешнем году сборная России провела шесть товарищеских матчей. Национальная команда победила Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). При этом национальная команда России до 23 лет провела два спарринга подряд с олимпийской сборной Египта, сыграв вничью в первом матче (1:1) и уступив во втором (1:2).