Леонид Слуцкий обратился к фанатам «Шанхай Шэньхуа» после прибытия в Китай

Российский тренер Леонид Слуцкий, недавно ставший главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», обратился к болельщикам команды после прибытия в страну.

«Мои первые слова фанатам «Шанхай Шэньхуа»? Я благодарен и счастлив, что у меня есть возможность быть здесь, я надеюсь, что вы все поддержите нас, потому что я немного нервничаю. Это очень большой вызов в моей карьере, новый клуб, новая культура. «Шэньхуа» — очень большой клуб, все это знают, это очень большой вызов. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь «Шэньхуа» и китайскому футболу», — приводит слова Слуцкого китайское издание Sohu.

Напомним, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий возглавит тренерский штаб китайского клуба с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019‑го по ноябрь 2022 года.