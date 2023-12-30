Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий обратился к фанатам «Шанхай Шэньхуа» после прибытия в Китай

Леонид Слуцкий обратился к фанатам «Шанхай Шэньхуа» после прибытия в Китай
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Леонид Слуцкий, недавно ставший главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», обратился к болельщикам команды после прибытия в страну.

«Мои первые слова фанатам «Шанхай Шэньхуа»? Я благодарен и счастлив, что у меня есть возможность быть здесь, я надеюсь, что вы все поддержите нас, потому что я немного нервничаю. Это очень большой вызов в моей карьере, новый клуб, новая культура. «Шэньхуа» — очень большой клуб, все это знают, это очень большой вызов. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь «Шэньхуа» и китайскому футболу», — приводит слова Слуцкого китайское издание Sohu.

Напомним, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий возглавит тренерский штаб китайского клуба с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019‑го по ноябрь 2022 года.

Материалы по теме
Компания по уборке мусора подала в суд на футбольную школу Леонида Слуцкого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android