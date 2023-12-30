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Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» впервые за 4,5 месяца

Де Брёйне попал в заявку «Манчестер Сити» впервые за 4,5 месяца
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне может принять участие в матче 20-го тура с «Шеффилд Юнайтед». 32-летний бельгиец попал в заявку своей команды. Игрок начнёт встречу на скамейке запасных. Таким образом, хавбек оказался в заявке «Манчестер Сити» впервые за 4,5 месяца.

Напомним, до сегодняшнего дня Де Брёйне восстанавливался после травмы бедра. Полузащитник получил её в пятницу, 11 августа, в матче 1-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:0).

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В прошлом сезоне хавбек провёл за «горожан» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 29 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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