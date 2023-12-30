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«Покажу, что мы не чушпаны». Ералаш из «Слова пацана» обратился к Валерию Карпину

«Покажу, что мы не чушпаны». Ералаш из «Слова пацана» обратился к Валерию Карпину
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Актёр Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша из популярного российского сериала «Слово пацана», обратился к главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину.

«Привет, сборная! С наступающим вас! Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за команду. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», — сказал Могильников в обращении, опубликованном в официальном телеграм-канале сборной России.

Напомним, сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в истории СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений. В четверг, 21 декабря, вышла финальная серия первого сезона.

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