Спортдиректор «Крыльев» назвал Осинькина сильнейшим тренером РПЛ по работе с молодёжью

Сергей Корниленко, спортивный директор «Крыльев Советов», ответил на вопрос, является ли главный тренер самарцев Игорь Осинькин лучшим тренером в Российской Премьер-Лиге.

«Осинькин – лучший тренер РПЛ? Не совсем корректно у меня это спрашивать, так как я представляю интересы клуба. Я работаю вместе с Игорем Витальевичем. Осинькин для меня один из лучших российских специалистов, а по работе с молодыми ребятами — сильнейший», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место в РПЛ. По итогам минувшего сезона самарский клуб занял 12-е место. В текущем сезоне лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков после 18 матчей.