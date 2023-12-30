Булыкин: в 2023 году российский футбол не сделал шаг вперёд — где-то даже шаг назад

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин заявил, что в 2023 году российский футбол не сделал шаг вперёд.

«В 2023 году наш футбол не сделал шаг вперёд. Может, даже где-то сделали шаг назад. Но не из-за того, что не играем международные матчи, а из-за того, что клубы неправильно развиваются. Никто не обращает внимания на большие траты, на зарплаты — это главная проблема нашего футбола, которая не даёт прогрессировать.

Когда очень большие зарплаты, некоторые футболисты снижают требования к себе. Когда управляющие люди поймут это, тогда будем прогрессировать. Пока мы просто тратим деньги и ищем позитивные моменты в том, что есть сейчас», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.