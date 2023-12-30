«Вызываем в сборную чушпанов всяких». Валерий Карпин ответил Ералашу из «Слова пацана»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на обращение актёра Ярослава Могильникова, известного по роли Ералаша из популярного российского сериала «Слово пацана». Напомним, ранее Могильников попросил Карпина вызвать его в национальную команду.

«Ярослав, не проблема тебя вызвать. Сейчас вызываем, как видишь, по 100 человек каждый раз. Всяких, как ты говоришь, чушпанов. Давай сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны. Тебя как реального пацана вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо тебя», — сказал Карпин в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале сборной России.

Напомним, сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в истории СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений. В четверг, 21 декабря, вышла финальная серия первого сезона.