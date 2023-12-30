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«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: Родри открыл счёт

«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: Родри открыл счёт
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Сегодня, 30 декабря, проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Игра идёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Дэвид Кут. Игра началась в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

На 14-й минуте Родри открыл счёт.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Эрнандес – 14'    

После 18 матчей в АПЛ «Манчестер Сити» набрал 37 очков и занимает четвёртое место. В свою очередь, «Шеффилд» после 19 туров чемпионата Англии заработал девять очков и расположился на 20-й строчке.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 3-го тура английской Премьер-лиги, который состоялся 27 августа. В той встрече «горожане» одержали победу со счётом 2:1.

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