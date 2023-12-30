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Почеттино — о победе над «Лутоном»: многие аспекты нашей игры улучшаются

Почеттино — о победе над «Лутоном»: многие аспекты нашей игры улучшаются
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над «Лутон Таун» (3:2) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Я очень рад и доволен. С «Лутоном» в текущем сезоне приходится непросто всем. Они умеют делать камбэки. Сегодня был отличный тому пример. Соперник проделал огромную работу, на их стадионе сложно играть.

Вижу, что многие аспекты нашей игры улучшаются. Но в то же время мы остаёмся одной из самых молодых команд лиги. Футболистам нужно проделать огромный объём совместной усиленной работы. Тогда наша игра станет увереннее», – приводит слова Почеттино BBC.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Почеттино набрали 28 очков после 20 туров.

Ранее полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о своём выступлении в матче с «Лутоном».

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