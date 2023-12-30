Игрок «Зенита» Коваленко выложил фото из отпуска

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко выложил фотографии из отпуска.

«В кого я превратился? Всех с наступающим!» — написал Коваленко в социальной сети.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Коваленко является воспитанником «Чертаново», после московской академии играл за самарские «Крылья Советов» и «Сочи». Нынешним летом перебрался в стан сине-бело-голубых, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2 млн.

В сезоне-2023/2024 20-летний россиянин сыграл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками. Далее располагаются санкт-петербургский «Зенит» (36), а также московские «Динамо» (32), «Локомотив» (31) и «Спартак» (31).