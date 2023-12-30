Агент Батчи из «Краснодара»: несколько клубов Европы и МЛС заинтересованы в Жоау

Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Жоау Батчи, рассказал, что ангольский футболист заинтересовал несколько клубов из Европы, а также из американской МЛС.

«Интерес к Батчи сохраняется, это так. В начале декабря клубы МЛС интересовались им, также несколько клубов Европы спрашивали у меня о нём. Но сейчас Жоау — игрок «Краснодара», — приводит слова Мариньо «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Жоау Батчи провёл 18 матчей в составе «Краснодара», в которых забил один гол и отдал три результативных передачи. Контракт Батчи с «Краснодаром» действует до 30 июня 2025 года. Оценочная стоимость Жоау по версии портала Transfermarkt — € 3,5 млн. «Краснодар» в данный момент возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков после 18 матчей.