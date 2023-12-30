Спортивный директор «Крыльев Советов» подтвердил интерес нескольких клубов к Гарре

Сергей Корниленко, спортивный директор «Крыльев Советов», высказался об информации про интерес различных клубов к аргентинскому полузащитнику самарцев Бенхамину Гарре.

«Об интересе к нему много пишут в прессе. На сегодняшний день официальных обращений в клуб не было. Кулуарно люди звонят, спрашивают, интересуются и собирают информацию. Предварительные разговоры ведутся.

Мы уже представляли «Крылья» без лидеров много раз: когда уходили Сергеев, Зиньковский, Пруцев, Глушенков, Сарвели. Мы не можем говорить: «Нельзя представить «Крылья» без Гарре». Но в то же время понимаем, что Гарре — один из ключевых игроков для нас. Своей статистикой он это доказывает», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер «Крыльев Советов» Гарре сыграл в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место в РПЛ. По итогам минувшего сезона самарский клуб занял 12-е место. В текущем сезоне лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков после 18 матчей.