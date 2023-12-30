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Корниленко: Рассказов — пример большого профессионала

Корниленко: Рассказов — пример большого профессионала
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о прогрессе флангового защитника самарской команды Николая Рассказова.

«Коля — пример большого профессионала. Ответственно относится к своему здоровью, тренировочному процессу. В быту и коллективе — важный для нас игрок. Провёл качественно все матчи, в которых участвовал. Принёс нам много пользы. Мы убедились в том, что были правы, когда Коля оказался у нас. Он может закрыть несколько позиций. Довольны приобретением Рассказова», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Рассказов перешёл в «Крылья Советов» из московского «Спартака» за € 33 тыс. в январе этого года. В текущем сезоне защитник провёл за самарцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

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