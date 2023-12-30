Корниленко: каждому голу Шитова я радовался особенно. Его незаслуженно критиковали

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об игре 20-летнего форварда команды Владислава Шитова в текущем сезоне.

«Шитов — мой любимчик? Неправильно говорить: любимчик или нет. Я переживаю и радуюсь абсолютно за каждого игрока. Просто какое-то время в отношении Шитова был скепсис со стороны болельщиков. Я очень хотел, чтобы он как можно быстрее забил. Я видел, как он тренируется. Каждому его забитому мячу я радовался особенно, потому что понимал, что критика в его адрес незаслуженная. Приобретая Шитова, мы знали, что он один из лучших молодых российских игроков», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Шитов перешёл в «Крылья Советов» из московского «Спартака» за € 500 тыс. в феврале этого года. В текущем сезоне нападающий провёл за самарскую команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тысяч.