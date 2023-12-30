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«К Черчесову есть интерес из ОАЭ и со стороны многих других команд». Агузаров о Станиславе

«К Черчесову есть интерес из ОАЭ и со стороны многих других команд». Агузаров о Станиславе
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Алан Агузаров, оказывающий юридическое сопровождение Станиславу Черчесову, рассказал, что бывший главный тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» стал объектом интереса ряда футбольных клубов, в частности и команд из ОАЭ.

«Часто появляется информация о возможном назначении Станислава Саламовича в разные клубы. Есть заинтересованность из ОАЭ и со стороны многих других команд. Черчесов отпразднует Новый год и войдёт в 2024‑й с новыми мыслями и идеями. Сейчас спешки никакой нет», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Станислав Черчесов является одним из семи кандидатов на пост главного тренера турецкого «Бешикташа». Помимо него, на должность главного тренера «Бешикташа» претендуют Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Руд ван Нистелрой, Франк де Бур и Бруно Женезио. Позже спортивный директор турецкой команды подтвердил интерес клуба к Черчесову.

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