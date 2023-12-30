«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

Сегодня, 30 декабря, пройдёт матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Тимом Робинсоном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ноттингем Форест»: Тёрнер, Монтьель, Ньякате, Мурилло, Айна, Йейтс, Данило, Эланга, Гиббс-Уайт, Домингес, Вуд.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Варан, Эванс, Дало, Майну, Эриксен, Гарначо, Фернандеш, Антони, Рашфорд.

В данный момент «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 19 матчах. «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место, в активе «красных дьяволов» 31 очко за те же 19 встреч.