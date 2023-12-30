Спортивный директор «Крыльев»: после каждой игры губернатор знает полную статистику

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о погруженности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в работу клуба.

«В первую очередь хотелось бы сказать большое спасибо, что клубу уделяет столько внимания первое лицо Самарской области. Дмитрий Игоревич всегда готов выслушать, если есть какие-то проблемы. Если возникают важные вопросы, то готов пойти навстречу. Он переживает за команду, присутствует на матчах, и не только домашних. Приятно, что клуб нужен Самаре и Самарской области.

После каждой игры он знает полную статистику: вплоть до процента владения мячом, сколько допустили ошибок, были ли судейские ошибки. Он никогда не навязывает своего мнения. Но в курсе настолько, что сам иногда поражаешься и удивляешься этому», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.