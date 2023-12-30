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«Манчестер Сити» победил в последних шести из восьми матчей

«Манчестер Сити» победил в последних шести из восьми матчей
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В субботу, 30 декабря, «Манчестер Сити» в родных стенах уверенно обыграл «Шеффилд Юнайтед» в 20-м туре английской Премьер-лиги — 2:0. Таким образом, команда одержала шестую победу в восьми последних матчах во всех турнирах. До этого «горожанам» удавалось обыграть соперника только один раз за пять встреч.

На протяжении последних восьми матчей «Манчестер Сити» победил такие команды, как «Лутон» (2:1), «Црвена Звезда» (3:2), «Урава Ред Даймондс» (3:0), «Флуминенсе» (4:0), «Эвертон» (3:1) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Также подопечные Хосепа Гвардиолы сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и «Брентфордом» (0:0).

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 13 января. Команда Гвардиолы на выезде встретится с «Ньюкаслом» в рамках 21-го тура АПЛ. Начало игры — в 20:30 мск.

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