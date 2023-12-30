Источник: кандидатуру Марко Николича предложили клубам РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич, в данный момент работающий в клубе «Шабах Аль-Ахли» из ОАЭ, может вернуться в РПЛ в ближайшее время. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, нескольким клубам Российской Премьер-Лиги предложили кандидатуру сербского специалиста. Сообщается, что Николичу не совсем комфортно работать в Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, Николич возглавил «Шабах Аль-Ахли» 1 июля 2023 года, под руководством сербского специалиста команда провела 16 матчей, в которых одержала восемь побед, трижды сыграла вничью и пять раз потерпела поражения. Действующий контракт Николича с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сербский тренер работал в «Локомотиве» в 2020–2021 годах, стал бронзовым призёром чемпионата и обладателем Кубка России. Железнодорожников Марко покинул 5 октября 2021 года по обоюдному согласию сторон.