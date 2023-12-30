Игрок «Реала» Гюлер восстановился от травмы и дебютирует в январе

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер восстановился от травмы и дебютирует в январе.

«Арда — талант поколения, и мы долгое время держали его под контролем. У него своеобразный характер, вдобавок к тому, что он ребёнок. Также язык для него является очень трудным», — приводит сообщение клуба Relevo.

18-летний турок присоединился к мадридскому «Реалу» этим летом из «Фенербахче» за € 20 млн. Но при этом Арда так и не смог дебютировать за испанский клуб из-за постоянных травм в новой команде.

На данный момент после 18 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 45 очками. При этом такое же количество очков имеет «Жирона», но по дополнительным показателям «сливочные» выше.

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