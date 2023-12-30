Гвардиола: «Ливерпуль» лучше нас, но мы продолжаем бороться за чемпионство

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

«Сегодня мы сыграли так, как и должны играть всегда. Мы старались как можно чаще находить свободные зоны. Без Холанда тяжело угрожать воротам соперника с помощью навесов. В целом мы провели очень хорошую игру. Но второй тайм был лучше первого.

В текущем сезоне чемпионская гонка очень напряжённая. Мы не на вершине, «Ливерпуль» пока что лучше. Но тем не менее «Манчестер Сити» всегда будет оставаться в гонке за чемпионским титулом», – приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Гвардиолы набрали 40 очков в 19 сыгранных матчах. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» — два очка.