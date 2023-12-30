«Манчестер Сити» ни разу не проиграл на домашнем стадионе в 2023 году

Английский «Манчестер Сити» ни разу не проиграл на домашнем стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в 2023 году.

В нынешнем году английский клуб провёл на своём стадионе 30 матчей, в которых одержал победу в 28.

Команда испанца Хосепа Гвардиолы не проигрывает на своём стадионе с 12 ноября 2022 года. Тогда в матче 16-го тура английской Премьер-лиги победил «Брентфорд» со счётом 2:1.

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Сити» располагается на третьем месте с 40 очками. Лидером является «Ливерпуль» с 42 очками.

При этом «горожане» в Лиге чемпионов на групповой стадии победили во всех шести встречах и прошли в 1/8 финала международного турнира, где они сыграют с датским «Копенгагеном».