Шишкин: российский футбол попал в заложники. Сборной России нужны игры с Кубой и Кенией

Бывший защитник «Локомотива», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин высказался о необходимости матчей национальной команды в условиях отстранения России от международных соревнований, также оценив целесообразность проведения игр со сборными Кубы и Кении.

«Сборная нужна. Мы все ждём положительного окончания сложившейся ситуации. Весь наш российский футбол попал в заложники. Конечно, хотелось бы большего. Но всё равно сборная нужна. Даже учитывая, что мы проводим матчи с Кубой или Кенией. Эти игры нужны. У нас вариантов нет. Мы не можем сыграть с сильными сборными, поэтому выбираем из тех, с кем можем», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

В 2023 году сборная России провела шесть товарищеских матчей. Национальная команда обыграла Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0), а также сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2).

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.