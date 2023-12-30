Эмери: футболисты подвергаются риску травм из-за плотного графика

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о непростом календаре в европейском футболе, который зачастую влияет на получение травм футболистами.

«На данный момент играется слишком много матчей. Это много, чересчур много для футболистов. Они постоянно подвергаются риску травм из-за плотного графика. Это лишь моё мнение. Однако все видят, что сразу у нескольких команд огромное число игроков с повреждениями. И, как по мне, списки травмированных на порядок больше, чем обычно», – приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент из-за травм «Астон Вилле» не могут помочь шесть футболистов. Среди них голкипер Робин Ольсен, защитники Люка Динь и Тайрон Мингс, полузащитник Юри Тилеманс, а также два форварда — Эмилиано Буэндия и Бертран Траоре.

«Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 42 очка после 20 туров. Свой следующий матч в АПЛ бирмингемцы проведут в воскресенье, 14 января. Команда Эмери на выезде встретится с «Эвертоном» в рамках 21-го тура. Начало игры — в 17:00 мск.