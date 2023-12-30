Судья РПЛ Илья Елеференко завершил карьеру

Судья МИР Российской Премьер-Лиги Илья Елеференко завершил профессиональную карьеру.

«Елеференко принял решение завершить карьеру ассистента арбитра. Российский футбольный союз (РФС) благодарит его за профессиональную работу на протяжении почти 20‑летней карьеры», – приводит сообщение пресс-службы Российского футбольного союза «Матч ТВ».

Елеференко являлся помощником ассистента главного арбитра. 39-летний россиянин судил в таких турнирах, как МИР РПЛ, Фонбет Кубок России, Мелбет Первая лига и ЛЕОН-Вторая лига.

В общей сложности он отсудил 121 матч, в которых было показано 528 жёлтых карточек, 24 вторых «горчичника», которые перешли в красные, 12 красных карточек и назначено 36 пенальти. Наибольшее количество игр Елеференко отсудил в высшей лиге России – 75 матчей.