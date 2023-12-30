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Агент Николича высказался о слухах про возвращение Марко в РПЛ

Агент Николича высказался о слухах про возвращение Марко в РПЛ
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Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, в данный момент работающего в клубе «Шабах Аль-Ахли» из ОАЭ, прокомментировал информацию о возможном возвращении сербского специалиста в Российскую Премьер-Лигу.

«Думаю, журналистам скучно, надо что-то писать. Нет никаких разговоров про Россию пока», — приводит слова Йоксимовича «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что кандидатура Николича была предложена ряду клубов Российской Премьер-Лиги. Отмечалось, что сербскому специалисту не совсем комфортно работать в Объединённых Арабских Эмиратах.

Ранее сербский тренер работал в «Локомотиве» в 2020–2021 годах, стал бронзовым призёром чемпионата и обладателем Кубка России. Железнодорожников Марко покинул 5 октября 2021 года по обоюдному согласию сторон.

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Источник: кандидатуру Марко Николича предложили клубам РПЛ
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