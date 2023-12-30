«Ювентус» — «Рома»: стартовые составы команд на матч Серии А

Сегодня, 30 декабря, в матче 18-го тура итальянской Серии А встретятся туринский «Ювентус» и «Рома». Команды будут играть на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Начало игры — в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Маккенни, Локателли, Рабьо, Костич, Веа, Влахович, Йилдиз.

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Льоренте, Н'Дика, Кристенсен, Кристанте, Паредес, Бове, Залевски, Лукаку, Дибала.

В прошлом сезоне чемпионата Италии в матче первого круга «Ювентус» на своём поле сыграл вничью с «Ромой» со счётом 1:1. Во втором круге «Рома» обыграла «Ювентус» со счётом 1:0.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 17 матчей. «Рома» находится на седьмой строчке, в активе «римлян» 28 очков после 17 матчей чемпионата. Лидирует «Интер» (45 очков за 18 игр).