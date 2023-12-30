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Созин: у нас что, так богат тренерский фонд? Жаль, что Слуцкого и Черчесова не будет в РПЛ

Созин: у нас что, так богат тренерский фонд? Жаль, что Слуцкого и Черчесова не будет в РПЛ
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин жалеет, что российских специалистов Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова не будет в МИР РПЛ.

«По поводу отъезда Слуцкого в Китай и возможного отъезда Черчесова в Саудовскую Аравию хочется сказать одно: нет пророка в своём отечестве. Никакого логического объяснения этим событиям у меня нет. Один едет в один из ведущих клубов Китая, второй может возглавить один из ведущих клубов Саудовской Аравии… У нас в России что, так богат тренерский фонд, что мы разбрасываемся такими заслуженными специалистами?

Я специально выбрал именно это слово. Заслуженные – это не лучшие и не худшие, это те тренеры, у которых есть регалии. Все говорят, что нам не хватает тренеров. Так почему тогда Черчесов и Слуцкий здесь не нужны? Мне искренне жаль, что они не будут задействованы в РПЛ», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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