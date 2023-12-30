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Спортивный директор «Крыльев»: могу созвониться с Аршавиным

Спортивный директор «Крыльев»: могу созвониться с Аршавиным
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Сергей Корниленко, спортивный директор «Крыльев Советов», ответил на вопрос, с кем из коллег по цеху в российском футболе он больше всего общается.

«С кем из коллег по цеху больше всего общаетесь? У меня давние и дружеские отношения с Олегом Яровинским. Могу созвониться с Андреем Аршавиным, Димой Андреевым из «Оренбурга», с Дмитрием Ульяновым из «Локомотива». Со всеми спортивными директорами я на связи. Мы обмениваемся мнениями и информацией. Никаких проблем нет», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина набрали 29 очков и на текущий момент занимают шестое место в РПЛ. По итогам минувшего сезона самарский клуб занял 12-е место. В текущем сезоне лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков после 18 матчей.

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