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Слуцкий ответил, есть ли игроки из России, которых он хотел бы видеть в «Шанхай Шэньхуа»

Слуцкий ответил, есть ли игроки из России, которых он хотел бы видеть в «Шанхай Шэньхуа»
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Российский тренер Леонид Слуцкий, недавно ставший главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», рассказал, есть ли российские игроки, которых он хотел бы пригласить в китайский клуб.

«Что касается привлечения российских игроков, то мне пока очень сложно говорить на эту тему. Клуб очень высокого профессионального уровня. В клубе есть спортивный департамент, и именно он, по большей части, будет принимать решения по новым футболистам и усилениям», — приводит слова Слуцкого телеграм-канал «Лига ставок».

Напомним, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий возглавит тренерский штаб китайского клуба с 1 января.

Ранее 52-летний специалист рассказал, собирается ли он попробовать пригласить в китайский клуб нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбу.

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